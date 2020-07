"Stanno rapinando un locale con pistole e passamontagna": ma giravano un film senza autorizzazione

"Stanno rapinando un locale alla Garbatella. C'è un uomo con il passamontagna armato di pistola che sta facendo il palo". Questa la chiamata fatta dai residenti della Garbatella alla polizia nel pomeriggio di lunedì. Numerose chiamate al 112 che indicavano impaurite tutte la stessa scena, ovvero di alcuni uomini armati con i volti travisati.

Diramata la nota alla sala operativa della Questura sul posto sono intervenute diverse volanti e pattuglie della polizia, pronte a sventare quella che si presentava come una vera e propria rapina in atto in un locale di viale Guglielmo Massaia. Arrivati sul posto i poliziotti hanno effettivamente trovato tre uomini con in pugno delle pistole e con in testa dei passamontagna.

Arrivate le forze dell'ordine i tre hanno da subito deposto le armi ed hanno chiarito agli agenti di essere impegnati nel girare un cortometraggio poliziottesco. Alla richiesta di mostrare l'autorizzazione per girare le scene i tre hanno riferito di non averla richiesta.

Identificati in tre uomini, tutti romani, per loro inevitabil è scattata la denuncia a piede libero per "procurato allarme". Sequestrate anche due pistole finte ed i passamontagna, che i tre stavano utlizzando per girare la scena.