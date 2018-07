Rapinatore rincorso dai cittadini viene fermato da un carabiniere fuori servizio

Fuggiva a piedi con uno zaino in spalla rincorso da alcune persone. E' accaduto nella mattinata di sabato scorso in via Costanzo Casana ad Ostia. A mettere i bastoni fra le ruote di un rapinatore un Brigadiere dei Carabinieri, libero dal servizio. Il militare, mentre transitava a piedi ha notato prima un uomo con uno zaino in spalla scappare e poi delle altre persone che gli correvano dietro.

Rapinatore in fuga in via Costanza Casana

Dopo un breve inseguimento, il Brigadiere ha bloccato la persona con lo zaino e, raggiunto dopo un po' dalle altre persone che lo rincorrevano, ha scoperto che quello che aveva fermato era un rapinatore il quale, poco prima, si era indebitamente appropriato di numerosi capi di abbigliamento e di varie confezioni di costosi profumi occultati nello zaino, minacciando la titolare di un vicino noto supermercato per guadagnarsi la fuga.

Rapinatore arrestato ad Ostia

L’uomo, un 48enne di Ostia, già conosciuto per i suoi trascorsi penali, è stato immediatamente arrestato e la refurtiva totalmente recuperata e restituita alla proprietaria. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Ostia, in attesa dell’udienza di convalida.