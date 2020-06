Ricercato per due rapine viene fermato con cappuccio e volto travisato vicino le Poste

Lo ha visto tirarsi su il cappuccio e coprirsi il volto mentre provava ad entrare nell'ufficio postale, dove avrebbe presumibilmente provato a mettere a segno una rapina. A mettergli i bastoni fra le ruote un agente del commissariato Primavalle di polizia in quel momento libero dal servizio che lo ha riconosciuto in quanto ricercato per due precedenti rapine messe a segno a febbraio e marzo.

Il rintraccio del rapinatore, un 33enne romano, è avvenuto poco dopo le 17:00 di giovedì all'altezza delle Poste di via di Torrevecchia. Allertati i colleghi dal poliziotto libero dal servizio, gli agenti lo hanno poi fermato prima di entrare negli uffici doveve voleva compiere l'ennesimo 'colpo'.

Accompagnato negli uffici di polizia a suo carico è emerso un mandato di cattura per due rapine messe a segno nella zona di Primavalle il 14 marzo ed il 6 febbraio. Terminati gli accertamenti di rito il 33enne è stato associato nel carcere romano di Regina Coeli.