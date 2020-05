Quattro rapine in farmacia in sette giorni: fermato il bandito in monopattino

Quattro rapine in meno di una settimana, poi la fuga in monopattino. Dopo aver messo a segno i furti a Marconi e nella zona dell’Aventino l’ultima farmacia è stata però fatale al bandito, arrestato dalla polizia.

Il fermo nel pomeriggio di domenica, quando gli agenti delle Volanti e del commissariato Trastevere sono intervenuti in Piazzale Enrico Dunant a Monteverde per una rapina avvenuta ai danni di una farmacia della zona. Giunti sul posto, il farmacista ha riferito che pochi attimi prima il rapinatore con il volto coperto da mascherina chirurgica, dopo averlo minacciato con un taglierino, aveva asportato dalla cassa denaro contante per 185 euro per poi darsi alla fuga in direzione circonvallazione Gianicolense.

Dalle descrizioni del rapinatore fornite dal farmacista e dopo aver visionato le telecamere di sicurezza, gli investigatori riscontravano che alcuni dettagli dello stesso erano simili alle descrizioni già fornite di un uomo che aveva rapinato altre farmacie della zona nei giorni precedenti.

Immediatamente i poliziotti si sono messi alla ricerca del fuggitivo e, all’altezza di via Federico Rosazza, non distante dal luogo dell’avvenuta rapina, hanno incrociato un uomo a bordo di un monopattino elettrico di colore nero corrispondente alle descrizioni fornite dal farmacista.

Una volta intimatogli l’Alt per procedere al controllo, l’uomo, effettuando una manovra repentina, ha tentato di scappare dirigendosi in direzione di piazza Ippolito Nievo dove però è stato prontamente bloccato dagli agenti con non poca fatica, poiché lo stesso cercava di divincolarsi con spinte per guadagnarsi la fuga.

Il bandito, un 47enne romano con diversi precedenti di Polizia, perquisito, aveva nella tasca interna della giacca banconote di vario taglio per un totale di euro 185,00 pari all’importo asportato al farmacista di piazzale Enrico Dunant.

Le sue caratteristiche somatiche e l’abbigliamento sono risultati, inoltre, corrispondenti a quelli del soggetto responsabile di altre rapine avvenute ai danni di alcune farmacie ubicate in via Avicenna, in piazza della Radio (a Marconi) ed in viale Aventino al termine delle quali il rapinatore si era dato alla fuga a bordo del medesimo monopattino elettrico sul quale è stato intercettato il rapinatore.