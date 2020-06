Rapina un 14enne in strada, inseguito e bloccato dai cittadini

Inseguito e bloccato dai passanti. Così è finito in manette un rapinatore. E' accaduto nella zona del Prenestino. Qui, il malvivente, in compagnia di un complice riuscito ad allontanarsi, ha avvicinato un 14enne romano che passeggiava su via Guglielmo degli Ubertini e, dopo averlo colpito con un pugno all’addome, gli ha strappato la catenina d’oro che portava al collo e si è dato alla fuga.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara hanno ammanettato il 33enne che era stato inseguito e bloccato da alcuni passanti in piazza Roberto Malatesta, e hanno soccorso la giovane vittima che fortunatamente non ha riportato conseguenze.

L’arrestato, indentificato in un 33enne del Marocco, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo, mentre il suo complice è in fase di identificazione.