Inseguito da un cittadino dopo aver rapinato una donna davanti al Ministero

Lo hanno inseguito in due dopo che aveva appena rapinato una donna del telefono cellulare. E' accaduto poco dopo l'1:00 di questa notte in via Agostino Depretis, a due passi dalla sede del Ministero dell'Interno. A finire in manette un 24enne egiziano.

Rapinatore inseguito al Viminale

In particolare, una volante della polizia, in servizio nelle vicinanze del Ministero dell’Interno, ha poi bloccato il giovane egiziano mentre era inseguito da una Guardia Particolare Giurata e da un privato cittadino. Successivi accertamenti, svolti presso il commissariato Viminale, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e poi di arrestare lo scippatore.