Due rapine in un giorno armato di martello: incastrato da sciarpa e cappello della Lazio

Giacca nera, cappello e sciarpa della SS Lazio e armato di un grosso martello rosso ha messo a segno quattro rapine nelle zone dell’Ardeatino e del Tuscolano, due addirittura nella stessa giornata. Quarantanove anni romano, l’uomo è stato fermato ieri dagli agenti della Polizia di Stato a Cinecittà, all’altezza della fermata metro Subaugusta. E’ stata un’indagine congiunta degli investigatori dei commissariati Tor Carbone e San Giovanni, coordinati dal dottor Massimo Improta, che ha permesso, al termine delle verifiche l’individuazione dell’uomo.

TARGA DELL'AUTO - Incrociando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, con i numeri della targa della autovettura del fuggitivo, gli agenti, nonostante il travisamento, hanno dato un nome ed un volto al rapinatore. Risultato irreperibile all’indirizzo di residenza, determinanti per la risoluzione del caso sono stati i controlli a tappeto del territorio, che hanno interessato oltre all’Ardeatina e al Tuscolano, tutta l’area circostante e che hanno portato giovedì gli agenti al fermo del malvivente.

SCIARPA DELLA LAZIO - Individuata anche la struttura per “senza fissa dimora” dove l’uomo aveva trovato rifugio, al cui interno è stato rinvenuto e sequestrato l’abbigliamento utilizzato dalle rapine, una giacca nera, guanti in lattice blu oltre ad un cappellino nero e una sciarpa azzurra, con logo SS Lazio e Irriducibili Lazio. Per il 49enne, al termine degli accertamenti di rito, si sono aperte le porte del carcere.

