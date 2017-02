Rapina due farmacie in 20 minuti: fermato dai soldati mentre scappava in metro

In fuga dopo due rapine in pochi minuti. Romano, 46 anni, travisato e armato di coltello, l’uomo aveva portato a termine due “colpi” in danno di farmacie, la prima in via Boccea e la seconda in via Baldo degli Ubaldi.

DUE RAPINE IN VENTI MINUTI - La vicenda, conclusasi con l’arresto del malvivente, si è svolta nell’arco di 20 minuti quando dopo la prima rapina, la farmacista ha avvisato le forze dell’ordine; sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti della Questura. Mentre la vittima stava descrivendo il rapinatore, ai poliziotti è giunta via radio la segnalazione di un altro evento criminoso, in una seconda farmacia poco distante.

FERMATO DAI SOLDATI - Immediata la “battuta” nella zona da parte degli agenti, i quali si sono indirizzati verso la fermata Metro nelle vicinanze, in quanto il secondo farmacista rapinato aveva visto fuggire il malvivente in quella direzione. Superate le scale della fermata metro, i poliziotti hanno visto i militari dell’esercito che stavano identificando una persona sospetta; si trattava proprio dell’uomo autore delle due rapine.

COLTELLO E SOLDI DELLE RAPINE - Il rapinatore, già presente nelle banche dati delle forze di polizia, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per minacciare i due farmacisti, oltre alle 700 euro provento delle due rapine.