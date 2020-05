Ruba alimenti al supermercato, scoperto minaccia i presenti con un coltello

Ha rubato alimenti in un supermercato all’Esquilino ed una volta scoperto ha minacciato i presenti con un coltello. E’ accaduto domenica quando un giovane, dopo essere entrato all’interno di un esercizio commerciale di via Giolitti, ha asportato alcuni generi alimentari.

Quando si è accorto di essere stato scoperto, ha estratto un coltello minacciando i presenti. Fuggito, subito dopo ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo però è stato rintracciato in via Einaudi dopo poco dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale ed Esquilino che lo hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per rapina aggravata.