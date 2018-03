Da cliente a rapinatore, minaccia il farmacista ma la vittima lo riconosce dalla voce

Ha rapinato la stessa farmacia di cui era cliente e, seppur con il volto travisato, è stato riconosciuto dalla voce; arrestato dalla Polizia di Stato poco dopo. Alle 13 di venerdì 23 marzo, un uomo, con il volto coperto da sciarpa e cappello, è entrato in una farmacia di Ostia armato di un grosso cacciavite, minacciando l’unica cassiera presente; la dipendente è fuggita nel retrobottega ed il rapinatore, non riuscendo a prendere solo i soldi, ha portato via l’intera cassa ed è poi fuggito su una city car bianca.

Rapina in farmacia ad Ostia

In pochi secondi, sul posto della rapina è arrivato il primo equipaggio del commissariato di Ostia che, raccolte le prime testimonianze, ha fornito alle altre pattuglie una dettagliata descrizione del reo e dell’auto usata per la fuga. Saranno gli investigatori dello stesso commissariato ad intercettare, poco dopo , l’auto segnalata; il conducente, alla vista della polizia, ha tentato di fuggire ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato.

Rapinatore in manette

L’uomo, un 42enne romano, era vestito esattamente come immortalato dalle telecamere di sicurezza della farmacia ed in tasca aveva 2 dosi di cocaina. Dopo gli ultimi riscontri investigativi il rapinatore è stato arrestato e, questa mattina, il Tribunale di Roma ha convalidato la misura pre-cautelare.