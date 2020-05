Rapinata sul treno: mani al collo per strappare la catenina

E' stata rapinata da una coppia che, per strapparle la catenina d'oro, le ha stretto le mani al collo. E' successo alle 12:35 di ieri a Roma, in pieno giorno, sul treno che da Lunghezza si muoveva in direzione della Tiburtina.

Poco prima della fermata Palmiro Togliatti, la vittima, una 53enne è stata sorpresa da un uomo e una donna rom che le hanno stretto le mani intorno al collo per strapparle la catenina fuggendo appena fermato il treno.

Sul posto gli agenti della Polfer in servizio alla stazione Tiburtina che hanno raccolto la testimonianza della vittima, spaventata ma in buone condizioni di salute.