Rapina choc in villa: marito e moglie minacciati con la pistola. Ladri in fuga con Rolex, oro e 100mila euro

Hanno forzato una porta finestra durante l'orario di cena e con una pistola in pugno sono entrati in una villa, saccheggiandola. Un colpo grosso, quello messo a segno il 13 novembre, da una banda di ladri fuggita con un ingente bottino di oltre 100 mila euro complessivi.

I fatti sono avvenuti nel comune di Sant'Angelo Romano, nei pressi di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari dell'abitazione, lui di 62 anni e lei di 58, quando intorno alle 21 hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato, che indagano sull'episodio.

Secondo quanto emerso dal racconto delle vittime, i ladri (tre con il volto incappucciato), sarebbero entrati in casa forzando una porta finestra per poi minacciarli con un'arma da fuoco.

Quindi uno dei tre componenti del commando si sarebbe fatto aprire la cassaforte e, con l'aiuto di un complice, ha rubato due Rolex, anelli e bracciali in oro e 100 mila euro in contanti. Poi la fuga. Sulle loro tracce ci sono i poliziotti di Tivoli. La coppia non è rimasta ferita.