Sequestrano imprenditore e la sua famiglia, poi la rapina: caccia alla banda della villa

Armati, con il volto travisato da passamontagna e con l'accento dell'est. A Nettuno come a Fiano Romano. Due rapine in villa avvenute, a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, con le stesse modalità e sulle quali i Carabinieri stanno indagando senza escludere l'ipotesi che si tratti di una banda di rapinatori seriali.

L'ultimo colpo è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 maggio. I malviventi, dopo aver fatto rumore nel giardino dell'abitazione, hanno atteso che il proprietario della villa, un imprenditore locale, uscisse. Qui lo hanno fermato e, armati, lo hanno minacciato, costringendolo ad entrare in casa. Una volta dentro, mentre un malvivente teneva sotto tiro l'uomo e sua moglie, i suoi complici hanno ripulito la coppia di gioielli e di un orologio.

Quindi l'attenzione dei malviventi si è successivamente rivolta verso la cassaforte e, dopo essersi fatti dare la combinazione per aprirla, hanno rubato il contenuto. Preso il malloppo, i tre sono fuggiti via mentre la coppia, una volta libera, ha chiesto aiuto.

I due, tenuti sequestrati in casa per circa mezzora, non sono stati feriti e legati. Sul posto i Carabinieri di Nettuno con il nucleo Radiomobili. Le indagini, coordinate dal comandante Lorenzo Buschittari, avranno il compito di dare un nome e un volto alla banda di rapinatori e capire se i colpi di Nettuno e di Fiano Romano possano portare la stessa firma.