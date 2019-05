Aggredisce donna in strada, rapinatore bloccato da automobilista in transito

A bloccare l’uomo, che stava aggredendo una passante, alle 10 circa di mattina, su viale Luigi Schiavonetti per impossessarsi della sua borsa, è stato un automobilista in transito in quel momento, che non ha esitato a scendere dall’auto e ad affrontare il rapinatore.

In breve è giunta alla Romanina una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato locale, diretto da Laura Petroni, che ha bloccato definitivamente il malvivente e lo ha condotto negli uffici di Polizia.

Le indagini, però, non si sono interrotte con l’arresto di un uomo algerino di 35 anni, in quanto le sue fattezze fisiche sono sembrate agli agenti perfettamente corrispondenti all’autore di un altro tentativo di rapina effettuato poco prima in danno di un’altra donna e di un furto in abitazione commesso subito dopo.

Dagli accertamenti effettuati, infatti, sono emerse conferme all’ipotesi investigativa, essendo stato riconosciuto sia dalla seconda vittima, una donna minacciata con una bottiglia rotta sempre a scopo di rapina che dalla vittima di un furto in abitazione.

Terminate le indagini, pertanto, il 35enne è stato tratto in arresto, per rispondere di furto e tentata rapina.