Rapina passante: ladro fermato, a suo carico già un ordine d'espulsione

E' stato individuato dopo 48 ore un ladro che aveva rapinato un cittadino dopo un prelievo in uno sportello bancomat in via Nomentana Nuova.

Dell0episodio, accaduto nella tarda serata di venerdì scorso, si sono occupati gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, i quali sono riusciti ad individuare il responsabile.

Gli investigatori, partendo dalla descrizione fornita dalla vittima, unita ad attività svolta sul territorio, lo hanno rintracciato in piazza Sempione. Il ladro, libico di 26 anni, è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria. Dai successivi approfondimenti, è emerso che l’uomo ha a suo carico un ordine d’espulsione del Questore.