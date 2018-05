Esquilino: aggredito alle spalle e rapinato, caccia all'ultimo componente della banda

E' caccia all'ultimo componente della banda di 5 persone che, la notte dello scorso 21 aprile, rapinò, aggradendolo violentemente alle spalle e derubandolo dell'I-Phone, un 25enne brasiliano in via Gioberti all'Esquilino.

Dopo i due cittadini egiziani già arrestati in flagranza di reato, le serrate indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno dato un volto ad altri due complici. Ieri pomeriggio, due 20enni, anche loro egiziani, sono stati rintracciati in via Giovanni Giolitti e sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata.

Dalla notte della rapina, le attività dei Carabinieri non si sono mai fermate e dopo la denuncia della vittima, nella quale forniva descrizioni dei malviventi, sono stati portati avanti minuziosi servizi alla ricerca dei restanti componenti della gang che riuscì a dileguarsi prima dell'intervento di due militari liberi dal servizio.

I due fermati sono stati portati in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mentre i Carabinieri proseguono le indagini per incastrare l'ultimo complice.