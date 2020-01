Torrino, rapina passante e tenta di investire un testimone

Ha distratto un passante, con una scusa, per rubargli lo zaino, mentre stava passeggiando in via del Fosso del Torrino, poi è scappato a bordo di un'auto cercando di investire un testimone che aveva provato a bloccarlo.

E' quanto successo la mattinata di sabato scorso. Rintracciato grazie alla targa dagli agenti del Reparto Volanti insieme a quelli del commissariato Spinaceto il ladro, un 57enne romano, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Due arresti a Porta di Roma

Lo stesso giorno, il 25 gennaio, la polizia ha fermato in zona Porta di Roma due giovani, uno dei quali minorenne, responsabili di aver tentato un furto con scasso in un grande magazzino.

I ragazzi, messi in fuga da un passante, stavano tagliando la serranda del negozio e sono stati arrestati dagli agenti del Reparto Volanti. Nelle vicinanze è state rinvenuta un vecchia berlina rubata pochi giorni prima.