Evade dai domiciliari, minaccia un uomo con un cacciavite e lo rapina

Minacciato con un cacciavite e rapinato dello zaino. E' accaduto intorno alle 2:00 della notte del 10 agosto ad Ostia. Per questo gli agenti di polizia hanno arrestato un italiano di 39 anni, con vari precedenti di polizia, che insieme ad un complice rimasto al momento ignoto, in via dell’Idrovolante, dopo aver minacciato con un cacciavite uno straniero, gli ha sottratto lo zaino che aveva a tracolla.

Rapina in via dell'Idrovolante

Il malvivente, rintracciato poco dopo in lungomare Duca degli Abruzzi dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, è stato arrestato per rapina aggravata. Denunciato anche per evasione poiché sottoposto agli arresti domiciliari.