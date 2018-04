Bloccano turista e la rapinano in strada: fermata banda di cinque ladre

In cinque hanno immobilizzato la loro vittima per rapinarla di una pochette, contenente documenti e denaro contante, che custodiva nella borsa. Il gruppo di ladre, nomadi di età compresa tra i 17 e 37 anni domiciliate nel campo nomadi di via Pontina, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro con l'accusa di rapina impropria in concorso.

Ieri mattina, le menti del branco, la 37enne con ben 28 condanne alle spalle per furto, rapina, false attestazioni a Pubblico Ufficiale e evasione, e la 28enne con 12 condanne per eventi dello stesso tipo, hanno preso di mira una turista cinese di 71 anni che stava camminando da sola dalle parti di via Cavour.

Le due hanno così dato il segnale alle complici che hanno circondato la vittima e sono passate all'azione. Mentre in quattro bloccavano l'anziana, trattenendola per le braccia e le gambe, una di loro prelevava la pochette dalla borsa che aveva a tracolla e poi tutte insieme si sono date alla fuga.

I Carabinieri che transitavano in quel momento hanno notato la scena e sono intervenuti riuscendo a fermare le complici, recuperando la refurtiva che è stata riconsegnata alla vittima.

Delle arrestate, la minorenne è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre le altre quattro sono state portate in carcere a Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.