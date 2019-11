Rapina a Cinecittà est, la figlia del tabaccaio: "Ho visto papà ferito e il bandito a terra"

Le indagini non si fermano. Gli agenti della Squadra mobile impegnati non si sbilanciano, ma non è escluso che a uccidere il 69enne Ennio Proietti, il rapinatore ucciso in via Ciamarra, sia stato un proiettile destinato al commerciante e partito dalla stessa pistola di uno dei due banditi che hanno tentato la rapina al Caffè Europeo.

Anna Zhou, figlia di Chaokang, il tabaccaio 56enne ferito, ha assistito alla rapina dagli schermi che riproducono i filmati delle telecamere di videosorveglianza: "Ero nell'ufficio. Mio padre era in tabaccheria al piano di sopra. Mi sono insospettita quando ho visto entrare due uomini con il casco, uno di questi ha iniziato a picchiare papà e mi sono precipitata su. Una volta arrivata erano già partiti i colpi e uno dei due rapinatori era a terra, così come papà ferito", ha detto all'Adnkronos.

"Mio padre è stato coraggiosissimo non ha sparato a nessuno, i rapinatori hanno fatto tutto da soli. Sta benissimo papà, sta benissimo - ripete quasi incredula - sto andando di corsa a prendergli un pigiama, le sue cose, in attesa che gli diano una stanza".

Nel frattempo emergono altri dettagli. Anche alcuni clienti avrebbero partecipato alla colluttazione avvenuta nel bar tabacchi di viale Antonio Ciamarra. Anche in base alle testimonianze raccolte sembra che il primo a entrare nel locale sia stato Enrico Antonelli. A quel punto il titolare del bar avrebbe tentato di disarmarlo, aiutato forse da alcuni clienti, e uno o più colpi avrebbero raggiunto Ennio Proietti, rimasto ucciso.

A chiarire alcuni punti sarà l'autopsia. I rapinatori, secondo quanto emerso, avevano un revolver e una semiautomatica. In totale sarebbero stati sparati tre o quattro colpi.