Via Cavour: passante picchiato e rapinato in strada alle 8 del mattino

Prima l'aggressione poi la rapina. E' successo alle 8 del mattino in via Cavour quando un passante è stato brutalmente picchiato da un romeno di 41 anni. La vittima, subito soccorsa da una volante della Polizia di Stato, ha dichiarato che il ladro, dopo aver chiesto dei soldi, lo aveva aggredito con calci e pugni e gli aveva rubato due cellulari.

AGENTI AGGREDITI - Agli agenti ha quindi indicato l'aggressore, che si stava allontanando sulla scalinata di via delle Vasche. Dopo un breve inseguimento, raggiunto in via dell'Agnoletto, il rapinatore ha aggredito i poliziotti che, dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato e messo in sicurezza nell’auto di servizio.

Sia durante il tragitto che all'interno degli uffici di Polizia, il ladro 41enne ha continuato ad inveire contro gli agenti colpendoli e danneggiando anche gli arredi. Nel tentativo di divincolarsi inoltre, ha poi iniziato a battere la testa contro il muro procurandosi delle ferite.

ARRESTATO - Accompagnato dal personale del 118 in ospedale, ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo anche nei confronti del personale sanitario. Il 41enne è stato quindi arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio diretto da Stefania D'Andrea con le accuse di "flagranza per rapina, danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale".