San Basilio, armati di coltello rapinano 50 euro a passante

Hanno avvicinato un 24enne e, armati di coltello, si sono fatti consegnare 50 euro. La loro fuga però è durata pochi metri, interrotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro che li hanno arrestati.

In manette, con l'accusa di rapina aggravata in concorso, sono finiti due romeni di 27 e 33 anni senza fissa dimora.

Ieri notte, la vittima, 24enne romano, mentre camminava verso casa in via Casale di San Basilio, è stato raggiunto dai due malviventi, che armati di coltello, si sono fatti consegnare 50 euro in contanti, per poi fuggire.

Intervenuti rapidamente sul posto e acquisite le informazioni e la descrizioni dei due connazionali, i Carabinieri li hanno intercettati sulla stessa via all’angolo con via Tiburtina.

I due rapinatori sono stati trovati in possesso della refurtiva e del coltello a serramanico utilizzato e sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo.