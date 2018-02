Turisti nel mirino: minacciati con il coltello e rapinati da coppia di malviventi

Paura per un gruppo di turisti minacciati con un coltello e rapinati del denaro che avevano con loro. E' accaduto poco dopo le 17:00 di ieri 26 febbraio in via di Boccea, zona Cornelia. I due malviventi, armati di coltello, entrambi romani di 27 e 20 anni, hanno rapinato tre turisti italiani dei soldi che avevano addosso e sono poi scappati.

Rapina in via di Boccea

Le vittime hanno subito chiamato il NUE dando dettagliate descrizioni dei malviventi: grazie a queste, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Aurelio li hanno immediatamente trovati ed arrestati per rapina aggravata in concorso.