Rapina due sorelle della borsa, poi si scaglia con calci e pugni contro gli agenti

Stava usando una borsa come ombrello per ripararsi il capo dalla pioggia battente. In questo modo una turista inglese di 24 anni è stata sorpresa da un rapinatore che le ha scippato la 'pochette' per poi darsi alla fuga. E' successo poco dopo la mezzanotte del 16 maggio all'Esquilino. Per sfortuna del ladro a notare la scena sono stati due poliziotti del commissariato Esquilino in quel momento liberi dal servizio. Inseguito e bloccato il malvivente si è poi scagliato contro gli agenti constringendo uno dei due alle cure mediche dell'ospedale.

Rapinatore in via Conte Verde

In particolare il furto con strappo è avvenuto mentre le due sorelle inglesi di 24 e 29 anni, si trovavano su via Conte Verde. All'altezza dell'incrocio con via Cairoli la rapina. Il ladro si è poi dato alla fuga verso viale Manzoni inseguito dai due poliziotti, che nel frattempo si erano qualificati, e dalle due donne. Bloccato in via Nino Bixio si è però scagliato contro gli agenti con calci e pugni per poi essere fermato non senza difficoltà.

Turiste rapinate all'Esquilino

Arrivate sul posto le pattuglie dei commissariati Viminale ed Esquilino, allertate da alcuni cittadini che avevano udito le grida di aiuto delle due sorelle, il rapinatore è stato quindi portato negli uffici di polizia. Identificato per un 20enne marocchino, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, il rapinatore è stato quindi arrestato. Dovrà rispondere dei reati di "rapina" e "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale". Uno degli agenti è stato medicato all'ospedale San Giovanni Addolorata.