Castro Pretorio: in due rapinano un turista e lo scaraventano a terra

Lo hanno rapinato del portafogli facendolo cadere a terra. E' accaduto intorno alle 22:30 di ieri sera a Castro Pretorio. Qui, a seguito di segnalazione al 113, i poliziotti del commissariato Viminale, si sono recati in via dei Mille per una rapina in corso.

Turista rapinato in via dei Mille

Sul posto, gli agenti hanno bloccato due magrebini di 25 e 28 anni, entrambi con precedenti di polizia, che poco prima avevano derubato del portafoglio uno straniero facendolo cadere a terra. Arrestati dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.