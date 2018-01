Vende collanina ad una turista, quando apre il portafogli la rapina del denaro

L'ha convinta a comprare una collanina che vendeva abusivamente nella zona del Colosseo, una volta che la turista ha aperto il portafogli è però andato oltre, rapinandola del denaro contenuto all'interno del borsello. Vittima una donna statunitense in vacanza nella Città Eterna. I fatti sono avvenuti nella giornata del 9 gennaio nell'area dell'Anfiteatro Flavio, nel corso di una mirata attività di contrasto all'abusivismo commerciale da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Turista rapinata da ambulante

In particolare la pattuglia del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) ha colto in flagranza di reato il venditore abusivo di nazionalità senegalese dopo aver rubato i soldi alla turista californiana alla quale stava vendendo un articolo di bigiotteria. Gli agenti lo hanno fermato mentre tentava di allontanarsi e lo hanno condotto al Comando di via Macedonia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Giudicato con rito direttissimo il fermo è stato poi convalidato con l'uomo poi arrestato per il reato di rapina impropria.