Santa Maria Maggiore: minaccia turista con un coccio di bottiglia e la rapina

Ha avvicinato una turista e l’ha minacciata con un coccio di bottiglia facendosi consegnare uno smartphone di ultima generazione. E’ accaduto ieri pomeriggio nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore, all'Esquilino.

Rapina all'Esquilino

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante unitamente al collega della Stazione Roma Tor Tre Teste, in servizio di vigilanza alla Basilica, hanno arrestato un 25enne romeno, senza fissa dimora, con l’accusa di rapina aggravata. I Carabinieri lo hanno bloccato in via dell’Esquilino, poco distante dal luogo dell’accaduto, allertati dalla vittima, una turista 27enne siciliana.

Rapinata mentre scattava una foto

La giovane, intenta a fotografare con il suo smartphone, è stata presa di mira dal malvivente che, dopo aver raccolto un collo di bottiglia rotto da terra, lo ha brandito intimandole di consegnargli il telefono. La fuga del rapinatore è terminata in breve tempo con le manette strette ai polsi. La refurtiva è stata recuperata dai militari e riconsegnata alla donna. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.