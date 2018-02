Villa Gordiani: rapina a mano armata al supermercato Tuodì

Rapina al supermercato di Villa Gordiani dove la polizia ha arrestato due malviventi. Tra i due rapinatori un romano di 46 anni, che dopo aver avuto una furiosa lite con la sorella è uscito di casa armato di pistola ed ha poi messo a segno il colpo con un complice al Tuodì di via Monte Forte Irpino. I fatti hanno preso corpo dapprima all'Alessandrino quando l’intervento delle volanti è stato necessario a seguito di una segnalazione per una violenta lite familiare; a chiedere aiuto una donna che ha riferito ai poliziotti intervenuti che suo fratello, dopo averla minacciata e aggredita, era andato via di casa armato di una pistola.

Rapina al Tuodì di Villa Gordiani

In quei momenti via radio, è arrivata una nota dalla sala operativa della Questura, di una rapina appena avvenuta ai danni del supermercato Tuodì di via Monte Forte Irpino. Dalle descrizioni fornite dai dipendenti dell’esercizio commerciale, uno dei due malviventi, armato di una pistola, corrispondeva proprio al fratello della donna vittima dell’aggressione.

Caccia ai rapinatori

Immediata la “battuta” di tutta la zona da parte degli uomini del reparto volanti, che insieme agli investigatori del commissariato Prenestino hanno rintracciato entrambi i rapinatori.

Rapinatori in manette

Il primo a bordo di un’autovettura dopo un breve inseguimento, mentre il secondo – quello armato e fratello della donna – in una via limitrofa mentre stava cercando di disfarsi dell’arma nascondendola dietro un cespuglio, poi verificato essere una replica di un revolver. I due, di 46 e 66 anni, entrambi romani, dopo essere stati accompagnati negli uffici di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso; per il 46enne anche una denuncia per minacce aggravate nei confronti della sorella.