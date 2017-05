Armati di pistola rapinano Tuodì, arrestati dopo inseguimento tra le vie di Acilia

Prima la rapina al supermercato Tuodì di Acilia, poi la fuga e l'arresto. E' la cronaca di quanto successo ieri, poco prima delle 20. In manette, arrestati dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia due fratelli romani, rispettivamente di 46 e 40 anni, pregiudicati.

Nella serata di ieri, approfittando dell'approssimarsi dell'orario di chiusura, i due malviventi si sono recati presso il Tuodì. Mentre uno è rimasto fuori come'palo' attendendo in auto col motore acceso, l'altro è entrato nel supermercato armato di una pistola e con il volto coperto.

Minacciando la cassiera si è fatto consegnare circa 900 euro in contanti, dopodiché ha raggiunto il complice con il quale si è dato alla fuga. Fortunatamente un cittadino che stava entrando nel supermercato ha segnalato il fatto al 112NUE.

Immediatamente sono state diramate le ricerche dell'auto a tutte le pattuglie presenti nella zona: una pattuglia della Radiomobile di Ostia, che si trovava nelle vicinanze, ha intercettato l'auto dei rapinatori in fuga: ne è nato così un inseguimento. I militari hanno cercato di raggiungere i rapinatori che hanno accelerato facendosi spazio tra le auto in transito e speronandone qualcuna nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Tentativi vani, perché gli uomini dell’Arma sono riusciti a raggiungere i malviventi, bloccando l'auto e facendo scattare ai loro polsi le manette. La perquisizione del veicolo ha permesso ai militari di rinvenire, occultata nel vano motore, l'arma utilizzata per la rapina, una scacciacani modificata per apparire una vera pistola, nonché la refurtiva e il passamontagna utilizzato da uno dei due. Gli arrestati sono stati condotti subito in carcere.