Torrevecchia, rapina a mano armata in un negozio: ladro arrestato durante la fuga

Non l'ha fatta franca l'uomo che ieri sera, pistola alla mano, ha effettuato una rapina all'interno di un esercizio commerciale in via Torrevecchia. La commessa non si è fatta sopraffarre dallo spavento e ha allertato gli agenti, fornendo loro la descrizione e la direzione della fuga del malvivente. Una delle pattuglie degli agenti del Commissariato di Primavalle intervenute, quella in moto è riuscita ad intercettare l’uomo in fuga sulla sua auto. Gli agenti, dopo averlo disarmato, sono riusciti a recuperare il bottino della rapina, 370 euro.

56 anni, romano, L.M., queste le sue iniziali, dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato e portato a Regina Coeli, in attesa del giudizio direttissimo. Da una verifica successiva la pistola usata, una Smith & Wesson, priva del tappo rosso, è risultata essere una replica.

