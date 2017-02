Infernetto: armati di pistola rapinano il Todis, poi con l'incasso comprano droga

Prima la rapina al supermercato Todis dell'Infernetto, poi l'acquisto della droga con i soldi appena rubati. È durata poco più di un'ora la fuga di tre rapinatori, che dopo aver rapinato l'esercizio commerciale di via Francesco Cilea lo scorso 25 gennaio, hanno usato il bottino per comprare hashish e cocaina.

Sono stati gli investigatori del Commissariato di Ostia, diretti da Rossella Matarazzo ad effettuare il fermo di due fratelli di 36 e 25 anni e di una donna di 39 anni, compagna del primo. I tre dovranno rispondere di rapina, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

LE INDAGINI - A denunciare la rapina il personale del Todis. Secondo il loro racconto un uomo vestito di scuro, armato di pistola e col volto travisato, era entrato nel supermercato e dopo aver minacciato la cassiera, si era fatto consegnare l’incasso allontanandosi a bordo di un'auto condotta da un complice.

Alcuni testimoni, però, sono riusciti ad annotare alcuni numeri della targa riferendo l'informazione ai poliziotti. Così sono scattate le immediate ricerche.

FERMATI - Dai riscontri, dopo aver individuato l'auto, gli agenti sono risaliti alla proprietaria dell'auto e al suo conducente. Poi si sono quindi appostati nei pressi della loro abitazione e dopo poco hanno visto sopraggiungere la vettura.

I tre non hanno esitato a puntare l'auto verso i poliziotti che cercavano di fermarli, investendo in modo lieve uno di loro. Nonostante ciò, alla fine, i poliziotti sono riusciti a fermare la fuga dei rapinatori.

LA DROGA - Nel corso delle perquisizioni, all'interno della vettura sono state rinvenuti, nascoste in un pacchetto di sigarette, cocaina e hashish per un totale di circa 10 grammi oltre ad alcuni indumenti tra cui un paio di guanti, uno scaldacollo e una tuta, usati per la rapina. Accompagnati negli uffici del commissariato per gli ulteriori accertamenti, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica degli eventi.

LA RICOSTRUZIONE - A commettere materialmente la rapina era stato il 25enne, mentre gli altri due aspettavano in macchina. Per camuffarsi, il giovane aveva indossato il piumino nero della ragazza, ed è stato anche riconosciuto dai testimoni.

Col ricavato della rapina, poi, i tre sono andati ad acquistare lo stupefacente, forse con l'intenzione di iniziare un'attività di spaccio. A conclusione delle indagini per i due fratelli, che hanno svariati precedenti di polizia, e per la loro complice sono scattate le manette.