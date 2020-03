Stazione Termini: aveva rapinato un uomo del suo cellulare, arrestato

Aveva rapinato un uomo del suo telefono cellulare e aveva provato a farla franca con la fuga. Gli agenti della squadra di polizia del Compartimento Polfer Lazio lo hanno però rintracciato e arrestato.

L'intervento degli agenti per sedare una lite

Era lo scorso mese di febbraio quando gli Agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti in via Giolitti per una lite. Al loro arrivo hanno trovato uno dei due uomini, di origine libica, in possesso di un coltello e di un telefono cellulare. Alle domande dei poliziotti non ha saputo fornire nessuna spiegazione: il telefono è poi risultato frutto di una rapina.

Dopo aver rintracciato il proprietario del telefono, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Siracusa. L’uomo, vittima della rapina, è stato arrestato per violazione della sorveglianza speciale e il giovane autore della rapina è stato denunciato e segnalato all’Autorità Giudiziaria.

L'arresto dell'autore della rapina

Nella giornata di sabato l’epilogo della vicenda con l’arresto anche del rapinatore in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma: è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli di Roma.