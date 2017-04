Rapina una farmacia a San Giovanni: incastrato dal tatuaggio

Incastrato dal tatuaggio sul collo quando ormai, dopo oltre un mese, pensava di averla fatta franca. I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato un romano cinquantenne ritenuto responsabile di aver commesso una rapina a mano armata in una farmacia di via Corfinio, nel quartiere di San Giovanni.

Il rapinatore, a volto scoperto, dopo essersi finto un normale cliente interessato all’acquisto di occhiali da vista, aveva improvvisamente estratto una pistola e minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’intero incasso giornaliero.

A tradire il malfattore, già sospettato di essere l’autore di un’altra rapina, perpetrata in una banca nel quartiere di Acilia una settimana prima, con il medesimo modus operandi, è stato il vistoso tatuaggio che ha sul collo, una lettera “C”.

Tatuaggio che ha permesso di dare immediato impulso all’attività investigativa dei Carabinieri che in poco tempo ed in coordinamento con la Procura della Repubblica di Roma, lo hanno assicurato alla giustizia in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.