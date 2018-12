In due rapinano tabaccheria con roncola e pistola, poi sparano e tentano la fuga. Un arresto

Paura in un tabaccheria a Garbatella dove nel corso di una rapina sono stati esplosi dei colpi di pistola. È accaduto intorno alle 19:00 di giovedì 13 dicembre alla Tabaccheria Leandri di largo delle Sette Chiese. Qui, due uomini, uno armato di roncola e l'altro di pistola, hanno fatto irruzione all'interno del locale minacciando il titolare, il figlio ed una dipendente per poi farsi consegnare l'incasso della giornata.

Entrati nell'esercizio commerciale con i volti travisati dai caschi uno dei banditi ha rapinato l'incasso giornaliero della cassa mentre il complice ha provato a fare lo stesso al bancone Lottomatica con in pugno una pistola. Uscito in strada quest'ultimo ha quindi acceso lo scooter sul quale dovevano fuggire, ma il compagno di rapine si è attardato per andare a rubare delle stecche di sigarette.

Proprio l'ingordigia del secondo rapinatore lo ha però tradito con lo stesso avvicinato dai proprietari della tabaccheria, padre e figlio di 58 e 28 anni, con i quali ha poi ingaggiato una colluttazione. Colpito allo zigomo il 58enne, il titolare del negozio è stato anche ferito al gluteo con la stessa roncola. La coppia di banditi si è poi data alla fuga.

Gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti prontamente intervenuti hanno però arrestato il secondo rapinatore, già bloccato dal padre sul marciapiede di fronte la strada. In fuga invece il complice dileguatosi prima dell'arrivo dei poliziotti a bordo dello scooter.

Recuperata in parte la refurtiva, poco più di 2mila euro, il rapinatore è stato identificato in un 46enne di Albano Laziale. Sono in corso le indagini per riuscire a risalire al complice. Lievemente ferito il titolare della tabaccheria, trasportato all'ospedale San Camillo dove gli hanno messo sei punti di sutura.