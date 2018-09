Tenta rapina armato di coltello, tabaccaio reagisce e lo mette in fuga

Prima ha minacciato il tabaccaio con il coltello e poi lo ha provato a rapinare. La fuga del malvivente è però durata poco con i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno poi arrestato un 25enne, cittadino afgano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Rapina al tabaccaio di piazza Bologna

Nel tardo pomeriggio di martedì, il malvivente è entrato in una tabaccheria di piazza Bologna e, dopo aver sferrato un violento calcio al bancone, ha minacciato con un coltello il titolare per farsi consegnare l’incasso giornaliero ma la resistenza della vittima, 38enne romano, ha fatto desistere il rapinatore che è fuggito a piedi.

Rapinatore trovato in piazzale delle Province

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno acquisito le informazioni e la descrizione del 25enne e lo hanno rintracciato poco dopo in piazzale delle Province. Nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto anche il coltello che è stato sequestrato. Portato in caserma, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

