Rappresentante di profumi rapinato del suv in strada

Un appuntamento in una zona periferica della città, poi l’aggressione e la rapina del Suv. Questo quanto denunciato alla polizia da un rappresentante di profumi derubato dell’auto mentre si trovava nella zona di Fosso San Giuliano, periferia est della Capitale.

L’intervento degli agenti è stato fatto nel primo pomeriggio di sabato quando i poliziotti sono intervenuti a seguito della chiamata al 112 di un 27enne rappresentante di profumi originario della provincia di Napoli. Arrivati sul posto la vittima ha raccontato ai poliziotti di essersi recato in zona dopo un appuntamento telefonico per mostrare una partita di profumi di cui è rappresentante.

All’appuntamento avrebbe però trovato due uomini che, dopo averlo aggredito, lo avrebbero rapinato del Suv, un Audi Q5 a noleggio, per poi fuggire a bordo dei due mezzi. Rifiutato il trasporto in ospedale l'uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato Casilino.

Residente in Campania il 27enne non poteva però trovarsi fuori dalla propria regione in base alle direttive emanate per contenere il contagio del Coronavirus e per questo è stato sanzionato.