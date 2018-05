Minacciano dipendenti del supermercato con pistola e bastone, rapinatori in fuga col bottino

In due con i cappucci, uno armato di pistola l'altro con in pugno un bastone. Poi la frase che ha congelato dipendenti e clienti del supermercato: "Questa è una rapina". Gli attimi di paura sono stati vissuti intorno alle 18:40 di ieri 10 maggio all'In's di Ariccia, in zona Vallericcia. Minacciati i dipendenti dell'esercizio commerciale i due malviventi si sono fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse per poi dileguarsi a bordo di un'auto.

Rapina al supermercato In's di Ariccia

La rapina si è consumata al supermarket che si trova fra via del Crocefisso e la via Appia Antica. Italiani, come riferito dai testimoni, alcune delle persone presenti nell'esercizio commerciale sono dovute ricorrere alle cure del posto dell'ambulanza del 118 per lo choc dovuto alla rapina. A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito.

Auto per la fuga trovata dalla polizia

Allertate le forze dell'ordine al supermercato dei Castelli Romani sono intervenute le volanti della polizia e le autoradio del commissariato di Albano. Ascoltate le persone presenti gli agenti hanno cominciato la caccia ai rapinatori rinvenendo poco dopo l'auto usata per la fuga, una vecchia Fiat Punto grigia, abbandonata dai malviventi in via Innocenzo XII, zona Fontana di Papa. Indagini in corso per risalire ai due banditi.