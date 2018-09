Armato di coltello rapina il supermercato e fugge con il denaro

Un rapinatore solitario fuggito con i soldi contenuti nelle casse del supermercato. A far gelare il sangue dei presenti un giovane malvivente che si è materializzato davanti le cassiere dell'Elite di via Cutigliano alla Magliana intorno alle 17:00 di giovedì 20 settembre. Con in pugno un coltello e con il volto travisato da un cappuccio, ha minacciato le cassiere e si è fatto consegnare il denaro, poi la fuga.

Rapina al supermercato Elite a Magliana

In particolare la rapina si è consumata al supermercato che fa angolo fra via Cutigliano e via dei Lari. Un colpo veloce, con il rapinatore poi fuggito con circa 500 Euro. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato San Paolo. A parte l'apprensione, nessuno è rimasto ferito.