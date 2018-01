Casco per nascondersi e pistola: rapinato supermercato, è caccia ai ladri

Il casco delle moto per nascondere il volto ed una pistola per tenere sotto scatto clienti e dipendenti. Attimi, lunghissimi, quelli vissuti ieri, intorno alle 19, all'interno del supermercato Dem di via Manlio Torquato, nella zona dell'Appio Latino. A colpire tre individui, fuggiti dopo aver preso il malloppo.

Rapina a mano armata al supermercato

I malviventi, tre secondo il racconto dei testimoni, sono entrati nel supermercato per poi colpire. Uno di loro faceva da palo, l'altro armato teneva sotto tiro le cassiere, mentre il terzo ripuliva le casse. Almeno due secondo il racconto. Una volta preso il bottino, da quantificare, i malviventi sono fuggiti.

Le indagini della Polizia

Sul posto sono quindi giunte due volanti della Polizia. Gli agenti, dopo aver ascoltato i testimoni ed eseguito i rilievi del caso, hanno avviato le indagini. Al momento nessuna pista è esclusa.