Rapina al D-più: secondo colpo in 24 ore ad un supermercato di Selva Candida

Due rapine in due supermercati a Selva Candida nel volgere di 24 ore. Dopo l'Emi di via della Riserva Grande nelle mire di un malvivente è finito il D-più della vicina via Carmine Calò, 'visitato' intorno alle 15:30 di ieri 29 marzo. Grande la paura vissuta dai dipendenti ed i clienti presenti nei locali che fanno angolo con via di Selva Candida. Qui il rapinatore, con il volto travisato da un passamontagna ed armato di pistola, si è avvicinato alle casse ed ha minacciato i lavoratori del D-più facendosi consegnare il denaro (circa 400 euro), poi la fuga a piedi.

INDAGINI DEI CARABINIERI - Impauriti ma illesi, i presenti nel supermarket hanno quindi allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione Casalotti che hanno quindi ascoltato i testimoni avviando le ricerche del rapinatore, un italiano secondo quanto riferito dai presenti ai militari dell'Arma. A parte la paura, nessuno è rimato ferito.