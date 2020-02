Acilia, armati di pistole minacciano dipendenti e rapinano supermercato

È caccia ai due banditi che ieri pomeriggio alle 19 circa, con volto coperto da casco integrale e armati di pistole, hanno messo a segno una rapina in un supermercato in via Macchia Saponara, nella zona di Acilia. I due uomini si sono intrdotti nel market e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare circa 4mila euro contenuti nelle casse.

Pochi minuti dopo sono fuggiti a bordo di un maxi scooter. Al vaglio le testimonianze dei dipendenti e dei clienti del supermarket che hanno detto aver sentito parlare i due rapinatori "con accento campano". Sul caso indaga la polizia del commissariato Lido.