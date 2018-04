Rapina due supermercati vicino casa, poi nasconde il bottino dietro una cornice

Due rapine ad altrettanti supermercati poco distanti da casa sua. A metterli a segno un romano di 38 anni, che poi nascondeva il bottino dietro la cornice di un quadro del suo appartamento a Tor Bella Monaca. Sono stati poi i carabinieri della locale stazione ad arrestarlo, in quanto ritenuto autore di due rapine ai danni di un primo supermercato, Il Castoro di via Prenestina a Colle Prenestino e un altro sulla via Casilina, il Conad a Torre Angela, rispettivamente il 13 marzo e il 18 aprile scorsi.

Filmati e testimonianze

Dopo l’ultimo colpo, attraverso le diverse dichiarazioni testimoniali, supportate dai filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza elaborati dalla Settima Sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci, i Carabinieri hanno individuato e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria il malvivente, già con diversi precedenti analoghi.

Soldi dietro alla cornice

Nell’abitazione dell’uomo, in largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca, nel corso di una perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto 800 Euro in banconote di piccolo taglio, nascoste dietro la cornice di un quadro, ritenuti il provento delle rapine. Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare la responsabilità dell’arrestato in merito ad altri eventi delittuosi commessi nella zona.