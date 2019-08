Rapina a Torrespaccata: armato di pistola minaccia cassiera e si fa consegnare il denaro

Rapina al supermercato di Torrespaccata. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 20:00 di martedì 27 agosto all'Emmepiù di via Roberto Fancelli.

In particolare la rapina è stata messa a segno da un uomo armato di pistola. Entrato nell'esercizio commerciale con il casco e l'arma in pugno ha minacciato la cassiera per farsi aprire le casse e poi fuggire col denaro, circa 200 euro.

Allertate le forze dell'ordine in via Fancelli sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Prenestino. Ascoltati i testimoni, sotto choc ma illesi, questi hanno riferito della fuga da parte del rapinatore a bordo di uno scooter.

Ricercato dalla polizia, il bandito è riuscito a far perdere le proprie tracce.