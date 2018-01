Rapina studente e tenta di investirlo: fermato, in casa nascondeva una pistola

Prima ha rapinato uno studente, poi ha tentato di investirlo per poi fuggire. I Carabinieri della Stazione Roma Salaria, dopo averlo bloccato, lo hanno perquisito: in casa nascondeva armi e droga. E' finito così in manette un 49enne romano, con precedenti, con l'accusa di rapina, detenzione abusiva di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di banconote false.

L'attività dei militari nasce dalla denuncia di rapina subita da uno studente universitario, vittima del furto della propria giacca, all'interno di un pub nella zona dei Parioli. Il giovane dopo essersi accorto del furto, ha inseguito il ladro e lo raggiunto mentre stava salendo su un’auto. A quel punto il ladro ha tentato di investirlo, riuscendo a fuggire.

L’immediata attività dei Carabinieri ha permesso, nel giro di pochi giorni, di risalire al malvivente. Una volta identificato, i militari lo hanno raggiunto presso la propria abitazione ed hanno effettuato la perquisizione domiciliare.

Nella casa del 49enne, i militari hanno trovato, oltre al giaccone della vittima, una pistola marca Webley & Scott, calibro 7,65 con relativo caricatore, con matricola non censita nella banca dati, delle cartucce da fucile, 476 grammi di marijuana e una banconota da 100 euro, risultata contraffatta.

Tutto il materiale è stato sequestrato l'uomo è stato invece arrestato e successivamente condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il giaccone è stato poi riconsegnato alla vittima.