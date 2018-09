Rapina un'anziana e le sferra una testata: arrestato ladro in bicicletta

Ha aggredito una donna anziana per rubarle la borsa e quando lei ha opposto resistenza le ha sferrato una testata. I fatti sono accaduti ad Ostia, presso la stazione metro “Stella Polare” nella mattina di sabato.

Prima tenta di colpirla con una chiave inglese poi le sferra una testata

Un giovane romano di appena 18 anni era in sella ad una bicicletta quando ha prima seguito e poi raggiunto una donna, un’anziana del posto di 70 anni. Una volta giunto nei pressi della stazione metro “Stella Polare” il 18enne ha tentato di rubarle la borsa minacciando la donna con una chiave inglese. L’anziana ha opposto resistenza e a quel punto il giovane le ha sferrato una violenta testata facendola cadere a terra. Subito dopo è montato di nuovo in sella alla bici per darsi alla fuga ma è stato intercettato dai carabinieri.

Nelle tasche del rapinatore è stata trovata sostanza stupefacente

Portato in caserma, il giovane è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di stupefacente (hashish) e di un coltello. L’arrestato, accusato di rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato in carcere a “Regina Coeli”, in attesa dell’udienza di convalida. L'anziana, invece, per le ferite riportate nella caduta, è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale “Grassi” dove è stata medicata per un trauma facciale, con prognosi di 7 giorni.