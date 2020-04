Muratella: colpito con un pugno dietro la nuca e rapinato in stazione. Caccia a due uomini

Prima lo hanno accerchiato poi uno lo ha colpito alla nuca con un pugno, mentre l'altro lo ha rapinato portando via portafogli, con 100 euro all'interno, e cellulare. E' successo in via della Magliana, alla stazione Muratella.

A dare l'allarme, chiamando il Numero Unico per le Emergenze intorno alle 11 del 28 aprile, è stato un 61enne marocchino che ha raccontato agli agenti intervenuti i fatti, descrivendo anche i due aggressori, "due uomini dell'est Europa". Gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato di zona hanno raccolto gli indizi ed iniziato le indagini.