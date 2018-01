Acilia: rapina smartphone a 14enne, fermato bullo della stazione

Ha rapinato un 14enne alla stazione di Acilia. E' successo questa mattina. Ad intervenire i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia che hanno bloccato il giovane ladro, un bullo di 15 anni.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che, poco prima, il 14enne era stato avvicinato da un ragazzo che, dopo averlo minacciato simulando il possesso di un'arma, si era fatto consegnare il suo smartphone, per poi fuggire. Acquisita la descrizione del giovanissimo rapinatore e la direzione presa da quest'ultimo per allontanarsi dalla stazione, i Carabinieri hanno attivato immediatamente le sue ricerche e, dopo pochi minuti, lo hanno individuato e bloccato poco distante.

Il fermato, un 15enne di origine bulgara con precedenti, è stato trovato in possesso dello smartphone appena rapinato. E' stato accompagnato, in stato di fermo, presso gli uffici del Gruppo Carabinieri Ostia per le incombenze del caso.