Tor di Quinto, spruzzano spray negli occhi della vittima e la rapinano

Hanno utilizzato uno spray urticante per commettere una rapina nella notte, a Roma. Vittima un uomo di 52 anni che si trovava in via Fornaci di Tor di Quinto.

A quanto ricostruito, il 52enne è stato avvicinato da due uomini che gli hanno spruzzato negli occhi uno spray urticante e poi gli hanno rubato cellulare e documenti. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale oftalmico. Sulla vicenda indaga la polizia.