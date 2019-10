Commerciante sorpreso sulla porta di casa e rapinato del borsello, caccia a due banditi armati

Lo hanno sorpreso alle spalle sul portone mentre rientrava in casa. Poi gli hanno mostrato la pistola rapinandolo del borsello con all'interno circa 1500 euro. A vivere dei momenti di paura un commerciante romano di 49 anni, rapinato a Spinaceto.

In particolare la rapina si è consumata intorno alle 21:30 di mercoledì 16 ottobre in via Padre Romualdo Formato. Qui il negoziante è stato raggiunto da dietro da due uomini con i volti coperti da due caschi scuri. Minacciata la vittima con la pistola, lo hanno derubato e poi si sono dileguati a bordo di uno scooter.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono interventi gli agenti del Commissariato Esposizione di polizia. Ascoltato l'uomo, scosso ma illeso, questi ha riferito che i rapinatori erano italiani.

Gli investigatori hanno cominciato da subito le ricerche dei due banditi, al momento con esito negativo. Resta da comprendere se i due conoscessero gli orari ed i movimenti del 49enne rapinato.