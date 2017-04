Alessandrino, prima la rapina poi l'inseguimento. Testimoni: "Spari in strada"

Prima la rapina, poi l'inseguimento, gli spari e due arresti. E' la cronaca di un pomeriggio movimentato in zona Alessandrino. Tutto è iniziato quando, intorno alle 18, due uomini con il volto travisato e una pistola sono entrati nel supermercato Eurospin di via dei Fiori 54.

LA RAPINA - "Fermi. Dammi i soldi o sparo". Questa la minaccia fatta, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni a RomaToday, che avrebbero fatto al personale del supermercato. Una volta preso il bottino, 800 euro, sono quindi usciti dall'Eurospin salendo in un'auto, una Ford Fiesta dove all'interno c'era un complice che li attendeva con il motore acceso. Così è scattato l'allarme.

LA FUGA - Sul posto si sono immediatamente precipitati gli agenti del Commissariato Prenestino. Dopo un breve inseguimento, la Ford Fiesta è stata quindi bloccata all'altezza di largo dei Colombi dai poliziotti della Squadra Mobile che erano in zona per un altro servizio e sono intervenuti per dare supporto ai colleghi.

LADRI CATTURATI - Qui sono stati esplosi dui colpi di pistola che hanno colpito a macchina dei rapinatori, costringendoli ad arrestare la fuga. A seguito di una colluttazione, i due malviventi, entrambi con precedenti di Polizia, sono stati disarmati e tratti in arresto per rapina pluriaggravata e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. Si tratta di due romani di 38 e 29 anni.

Sono tuttora in corso gli approfondimenti investigativi per definire il contesto criminale dei rapinatori ed al fine di individuare ulteriori episodi di rapine già consumate a Roma dagli arrestati. Nel frattempo sono state acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza dell'Eurospin. Continua la caccia al terzo uomo.